Lazio-Milan 2-2, gli highlights

Spettacolare pareggio all'Olimpico fra Lazio e Milan. Ospiti avanti nel primo tempo con uno dei nuovi, Pavlovic; poi la Lazio ribalta tutto in 4 minuti grazie a Castellanos e Dia. Fonseca corre ai ripari, mette dentro Theo e Leao (esclusi a sorpresa dalla formazione iniziale) e il portoghese che firma il pareggio su assist di un altro volto nuovo, Abraham. Gli highlights di Lazio-Milan ora su Sky Sport Insider in anteprima per gli abbonati