Dove vedere Lecce-Cagliari

La partita tra Lecce e Cagliari, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 31 agosto alle 18.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . La telecronaca è affidata a Dario Massara, con il commento di Blerim Dzemaili. A bordocampo Francesco Modugno. A partire dalle 17.30 appuntamento con Mario Giunta in compagnia di Nando Orsi e Gianfranco Teotino per il pre partita. Alle 20 da non perdere 'L'Originale'. In studio Alessandro Boban con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Alessandro Costacurta.

I numeri di Lecce e Cagliari

Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A (1V, 4N), l’ultimo successo dei sardi contro i salentini nel torneo risale al 2 ottobre 2011 (2-0 fuori casa). Lecce e Cagliari hanno pareggiato gli ultimi quattro confronti in Serie A, i salentini non hanno mai registrato più pareggi consecutivi contro un singolo avversario nel massimo campionato. Dopo aver vinto cinque delle prime sei sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1P), il Lecce non ha più trovato la vittoria nelle successive quattro gare al Via del Mare contro i sardi nel massimo campionato (3N, 1P) – il suo ultimo successo interno risale infatti al 28 settembre 2008 (2-0, reti di Giacomazzi e José Castillo). Dopo le sconfitte contro Atalanta e Inter, il Lecce potrebbe perdere tutte le prime tre gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1997/98 e il 1993/94. Il Lecce non ha segnato nelle ultime cinque partite di campionato e nella sua storia in Serie A non è mai rimasto a secco di gol per sei gare consecutive. Dopo lo 0-0 contro la Roma e l’1-1 contro il Como, il Cagliari potrebbe pareggiare tutte le prime tre partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1979/80 e il 1973/74. Il Cagliari ha vinto l’ultima trasferta di campionato (2-0 contro il Sassuolo lo scorso 19 maggio), i sardi non ottengono due successi fuori casa di fila in Serie A dal settembre 2019 (contro Parma e Napoli in quel caso).