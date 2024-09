Dove vedere Genoa-Hellas Verona

I numeri di Genoa e Verona

Il Genoa ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro l’Hellas Verona (entrambe le sfide dello scorso campionato); il Grifone potrebbe infilare tre successi consecutivi contro la squadra gialloblù soltanto per la seconda volta nel torneo, dopo i primi tre incroci in assoluto nella competizione giocati tra il 1957 e il 1974. Nei 32 confronti complessivi tra le due squadre (13 vittorie a nove per il Genoa e 10 pareggi), soltanto due delle nove vittorie strappate dall’Hellas Verona contro i rossoblù in Serie A sono arrivate al Luigi Ferraris: l’ultima il 3 dicembre 1989, grazie al gol decisivo di Alfonso Bertozzi; da allora, due pareggi e sette sconfitte esterne per i veneti, compresa la più recente dello scorso novembre (1-0). Il Genoa è rimasto imbattuto nelle prime due sfide di questo campionato (pareggio contro l’Inter e successo contro il Monza); il Grifone potrebbe non subire alcuna sconfitta nelle prime tre partite stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2011/12: un pareggio e due vittorie in quel caso, con Alberto Malesani in panchina. Il Genoa non ha perso alcuna delle ultime quattro partite interne di campionato (3V, 1N); nel periodo, tra le squadre che hanno disputato almeno quattro match casalinghi in Serie A, nessuna compagine ha raccolto più punti (10 per i rossoblù, al pari della Lazio) e soltanto il Milan ha realizzato più gol (13) dei liguri (nove, come Fiorentina e Atalanta). L’Hellas Verona ha perso l’ultimo match di campionato contro la Juventus, l’ultima volta che ha registrato due sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (contro Salernitana e Inter in quel caso). L’Hellas Verona ha vinto l’ultima trasferta dello scorso campionato, giocata contro la Salernitana (2-1); i gialloblù non mettono assieme due successi esterni consecutivi in Serie A dall’aprile 2022 (contro Atalanta e Cagliari), sotto la gestione di Igor Tudor.