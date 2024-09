Furlani: "Theo-Leao? Per noi è un non evento"

"Il caso Leao e Theo? Se ne è parlato anche troppo, noi della dirigenza siamo rimasti troppo sorpresi delle reazioni. È un non evento da parte nostra". Ha così minimizzato l'accaduto l'ad del Milan Giorgio Furlani in occasione della conferenza stampa di presentazione del centravanti inglese Tammy Abraham sul comportamento di Leao e Theo Hernandez rimasti in disparte rispetto alla squadra durante il cooling break tra Lazio e Milan. "Non è un momento piacevole, ma ne usciremo restando uniti e lavorando", ha aggiunto l'ad rossonero.

"Noi e la squadra siamo con Fonseca"



"Quanto aspetteremo Fonseca? Avremmo voluto fare 9 punti, ovvio, ma non c'è nessun tipo di panico. Non parlerei di partite importanti o altre cose del genere. Siamo soddisfatti del lavoro che il mister ha fatto in preparazione, siamo con lui e anche la squadra". Sulla trattativa Abraham: "Quanto è stato importante il suo entusiasmo per il buon esito dell'affare? E' stato importantissimo. Anche gli altri giocatori arrivati volevano fortemente il Milan e far parte di questo progetto. Lo ringraziamo per questo. Come giudico il mercato estivo del Milan? Abbiamo fatto quello che volevamo fare fin dall'inizio. Siamo soddisfatti. Rinnovo Jovic? Abbiamo tre competizioni più la Supercoppa. Ci sono tante partite, quindi per noi ha senso avere tre attaccanti".

"Assenza Ibra a Roma? Aveva impegno precedente"

"L'assenza di Ibrahimovic a Roma? Zlatan aveva preso impegno da tempo, da prima di arrivare al Milan. Annunciarlo prima? Non credo che dobbiamo annunciare ogni spostamento. C'eravamo io, Moncada e anche il proprietario".