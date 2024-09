Inter, Thuram si è caricato il peso dell'attacco sulle spalle

L'impatto di Marcus Thuram con il mondo nerazzurro è stato entusiasmante. Quest'anno l'attaccante francese, attuale capocannoniere della Serie A, è partito benissimo: 4 gol in 3 giornate per lui, che ha dimostrato di saper fare la differenza quando serve

Quello che a volte in Nazionale si intravede nell'Inter è ormai una certezza, quello che con la Francia a volte nasconde quando indossa la maglia nerazzura invece Thuram lo fa brillare. L'ultimo Europeo magari non gli avrà regalato le soddisfazioni che sognava ma quando è tornato a Milano e si è rituffato nella nostra Serie A il Tikus non ha sbagliato un colpo. Nell'ultima stagione il suo impatto nel campionato italiano è stato entusiasmante. Quel meraviglioso gol nel derby, il primo contro il Milan, è stato una scarica di adrenalina nel rapporto con i tifosi, una simbiosi sancita da un tiro sotto l'incrocio. Per non parlare del secondo quello quello nel derby scudetto, quello che ha significato seconda stella, con l'apoteosi finale tra esultanze e festeggiamenti.