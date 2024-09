Festa Genoa: i tifosi celebrano 131 anni del club

La società di calcio più antica d'Italia festeggia insieme ai propri tifosi in piazza De Ferrari. Presenti anche Gilardino e la squadra rossoblù. Qui le foto e i video più belli della celebrazione. E su Sky arriva il docufilm "GENOA COMUNQUE E OVUNQUE", sabato 7 alle 21.15 su Sky Documentaries e alle 22.45 su Sky Sport Calcio; in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand

VIDEO. GENOA, L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI PER I 131 ANNI DEL CLUB