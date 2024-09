Genoa comunque e ovunque, il docufilm su Sky

Oggi il Genoa festeggia il suo 131° compleanno che coincide con il centesimo anniversario dell’ultimo scudetto vinto. Per l 'occasione su Sky Sport Calcio alle 22.45 andrà in onda il docufilm “Genoa comunque e ovunque”, che racconta storie del club più antico d’Italia

Il film evento racconta, attraverso le testimonianze di un gruppo di tifosi, leggende e personalità del club e dirigenti, l’ essenza e la storia del club rossoblù. Il film non indugia sugli aspetti strettamente sportivi ma vuole andare ad approfondire il senso profondo dell’essere genoani, la passione che avvicina persone con storie e provenienze diverse, la gioia del tifare come atto di fede.

Lo speciale "GENOA COMUNQUE E OVUNQUE" è in onda sabato 7 settembre alle 21.15, su Sky Documentaries e alle 22.45 su Sky Sport Calcio; in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand.