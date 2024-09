Le partite di Serie A di oggi

Lunedì 16 settembre si chiude la 4^ giornata di campionato con due appuntamenti. Alle 20.45 Lazio-Verona, in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

La 4^ giornata di campionato si conclude oggi, lunedì 16 settembre. Alle 18.30 scendono in campo Parma e Udinese, mentre alle 20.45 è tempo di Lazio-Verona, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Petrucci e Marina Presello.