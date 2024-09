Capitano e capocannoniere dell'ultima Serie A festeggiando la seconda stella dell'Inter, ma non solo. Nel 2024 di Lautaro Martinez si è aggiunta la Copa America vinta da bomber con l'Argentina, altro traguardo raggiunto in estate per una stagione da protagonista. E il giusto riconoscimento è la sua nomina tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro 2024 che, a distanza di 21 anni, non vedrà né Messi né Cristiano Ronaldo tra i possibili vincitori. Nessun italiano tra i candidati al premio, ma a spalleggiare il 'Toro' dalla Serie A ci sono anche il compagno Calhanoglu, Lookman e i neo romanisti Dovbyk e Hummels. Terribile la concorrenza dei vari Bellingham, Haaland e Mbappé oltre a Rodri e Vinicius, ma Lautaro sarà ancora a Parigi ed è pronto a giocarsi le sue carte. Lo ha appena ribadito in Nazionale.

approfondimento Dopo 21 anni né Messi né CR7 nella lista dei 30