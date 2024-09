France Football ha svelato la lista dei 30 candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2024 e per la prima volta dal 2003 non sono presenti né Messi né Cristiano Ronaldo: nelle ultime 20 edizioni uno tra l'argentino e il portoghese era sempre stato presente. Traguardo importante per Manuela Giugliano della Roma, prima italiana di sempre a essere candidata al Pallone d'Oro femminile. Oltre ai due riconoscimenti individuali ne verranno assegnati altri 6 il prossimo 28 ottobre: di seguito i candidati

I 30 CANDIDATI