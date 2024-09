Inter, il tour de force al rientro dalla sosta

Al rientro dalla sosta per le nazionali, la squadra di Inzaghi affronterà Monza, Manchester City (in quello che sarà il debutto nella nuova Champions League) e il Milan nel derby. Una ripresa non semplice con gli avversari che possono rappresentare per i nerazzurri 3 enormi ostacoli

M&M&M. 3 m, non sono cioccolatini ma 3 ostacoli enormi. La ripresa dell’Inter dopo la sosta non sarà semplice visto che dovrà affrontare Monza, Manchester City e Milan. A parte la consonante iniziale sono squadre diverse ma tutte prove impegnative. Le prime due in trasferta, il derby in casa. La più complicata e la più importante ovviamente sarà quella in Inghilterra, esordio nella nuova Champions. Il City riporta alla mente la sconfitta in finale a Istanbul ma non sono solo ricordi negativi. Lì nacque la fiducia che portò poi alla seconda stella. Fu una sorta di rito di iniziazione in cui Guardiola accoglieva Inzaghi e l’Inter tra i grandi. Per questo c’è curiosità, per vedere a distanza di un anno e mezzo se il gap è aumentato, diminuito o rimasto inalterato. Prima della trasferta inglese però ci sarà quella di Monza. Due stagioni fa un pareggio beffa, l’anno scorso una vittoria con un calcio spettacolare. Infine, il Milan a chiudere una settimana impegnativa. E qui si apriranno infiniti ricordi ed emozioni. Dalle sei stracittadine vinte consecutivamente all’ultima che ha scritto la storia della seconda stella e del derby di Milano.