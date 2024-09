Non arrivano buone notizie per il Milan dalle Nazionali. Ismael Bennacer si è infortunato durante l'ultimo allenamento con l'Algeria. Il centrocampista salterà quindi la sfida contro la Liberia e nelle prossime ore farà ritorno in Italia, dove svolgerà ulteriori esami. Per lui si tratta di un problema muscolare al polpaccio. A rischio le prossime partite con Venezia, Liverpool e Inter

