Paolo Maldini torna a parlare e lo fa a Coverciano in occasione del 'Premio Nereo Rocco'. La bandiera, nonché ex dirigente, del Milan ha toccato diversi argomenti: dal suo ritorno a Coverciano fino alle favorite del campionato di Serie A. "L’ultima volta che sono venuto a Coverciano – ha spiegato a Sky – è stato alla vigilia del Mondiale 2002, il mio ultimo Mondiale e la mia ultima esperienza con la nazionale". E proprio sull’Italia di Spalletti: "Ci vuole pazienza ed equilibrio. I due Mondiali non giocati sono stati impattanti sull’idea e sul valore del nostro calcio. La partita con la Francia ha fatto molto bene all’ambiente Italia".

"I periodi di riposo sono salutari" L’ultima esperienza da dirigente risale allo scorso anno. Un anno di stop che, però, al momento a Maldini non dispiace: "Non mi annoio a casa. La mia carriera è stata lunga e impegnativa, anche da dirigente. Questi periodi di riposo credo che siano anche salutari". Su suo figlio Daniel, al momento al Monza: "Lo conosco bene e ho avuto pochi dubbi su di lui. Ci sono giocatori che sono precoci e altri tardivi. Lui ha senza dubbio una qualità che non è comune, questo è chiaro. Nel calciare e nel vedere il gioco, inoltre è anche cresciuto fisicamente. Adesso è il momento di dimostrare quello che vale e credo che lo stia facendo vedere".

"L'Inter resta la favorita sullo scudetto" Sulla Serie A, invece, Maldini ha le idee chiare: "È un campionato che mi piace, anche se non è troppo considerato ma a livello tattico e tecnico è senza dubbio in top 3. Questo è chiarissimo. L’Inter resta la squadra più attrezzata anche se ci sono stati tanti cambiamenti degli avversari che necessiteranno un po’ di tempo per mettere insieme la squadra". E sulle favorite: "Il Milan è arrivato secondo l’anno scorso quindi è un’altra candidata, la Juventus, il Napoli ma anche la Roma ha fatto un ottimo mercato. Alla fine, le squadre che combatteranno sono sempre le stesse".

"Adli alla Fiorentina? Un ragazzo di grande livello" Restando sulla Serie A, Maldini ha parlato anche della Fiorentina: "Hanno avuto un cambio di allenatore e diversi giocatori che sono arrivati. Ci vuole tempo. Un lavoro fatto per bene necessita di tempo". Su Adli, nuovo colpo del centrocampo viola: "Un giocatore che ha trovato poco spazio rispetto all'anno scorso. Credo che possa dar tanto: è un ragazzo di alto livello". E su Palladino: "L'idea è fare un salto di qualità rispetto al suo esordio in Serie A al Monza. Ha fatto grandissime cose, ora ci vorrà tempo".