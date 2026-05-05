Proseguono le indagini della Procura di Milano per raccogliere elementi a supporto dell'ipotesi di frode sportiva sulla quale quindi la Procura continua a lavorare, diversificando anche le attività rispetto a quelle principalmente concentrate sull’ambiente arbitrale. Nel corso della settimana a partire dalle prossime ore, infatti, saranno sentiti 3 elementi della Lega Calcio (come persone informate dei fatti), tra i quali il dirigente della Serie A Butti, Responsabile della Competizioni che anche per questioni logistiche e organizzative è in costante contatto con il designatore arbitrale e il direttore Editoriale Dallari. Poi la prossima settimana è prevista l’audizione del Club Referee manager dell'Inter Giorgio Schenone, il cui nome sarebbe emerso in riferimento al famoso incontro di San Siro del 2 aprile 2025 tra l'ex designatore Rocchi ed esponenti del mondo arbitrale e agli arbitri graditi all’Inter. Dovrebbero inoltre essere ascoltati altri addetti agli arbitri di altre società.