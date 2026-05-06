Serie A, arbitri della 36^ giornata: Milan-Atalanta a Zufferli, Abisso per Lazio-Interarbitri
Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la giornata 36^ di Serie A, le seconde del nuovo responsabile ad interim della Can Dino Tommasi subentrato all'autosospeso Gianluca Rocchi. Sarà Zufferli il fischietto di Milan-Atalanta, Abisso dirigerà Lazio-Inter. Colombo sarà l'arbitro per Lecce-Juve (diretta sabato alle 20:45 su Sky e in streaming su NOW), mentre Chiffi per Parma-Roma che sarà in diretta domenica alle 18 su Sky e in streaming su NOW
TORINO – SASSUOLO Venerdì 8/05 h. 20.45 su Sky Sport Calcio
GALIPO’
BINDONI – TEGONI
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
CAGLIARI – UDINESE Sabato 9/05 h. 15.00
DIONISI
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV: TURRINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: COSSO
LAZIO – INTER Sabato 9/05 h. 18.00
ABISSO
FONTANI – BIFFI
IV: SACCHI J.L.
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MASSA
LECCE – JUVENTUS Sabato 9/05 h. 20.45 su Sky Sport Calcio
COLOMBO
IMPERIALE – CECCONI
IV: TREMOLADA
VAR: MARIANI
AVAR: MAZZOLENI
H. VERONA – COMO Domenica 10/05 h. 12.30
DI BELLO
LO CICERO – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: LA PENNA
CREMONESE – PISA h. 15.00
AYROLDI
ROSSI L. – ROSSI M.
IV: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FIORENTINA – GENOA h. 15.00
MASSIMI
MOKHTAR – CAVALLINA
IV: CALZAVARA
VAR: MASSA
AVAR: PAIRETTO
PARMA – ROMA h. 18.00 su Sky Sport Calcio
CHIFFI
BAHRI – VECCHI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
MILAN – ATALANTA h. 20.45
ZUFFERLI
DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV: FOURNEAU
VAR: DI PAOLO
AVAR: MARIANI
NAPOLI – BOLOGNA Lunedì 11/05 h. 20.45
PICCININI
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: GIUA