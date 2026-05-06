Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito
Arrow-link
Arrow-link

Serie A, arbitri della 36^ giornata: Milan-Atalanta a Zufferli, Abisso per Lazio-Inter

arbitri

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la giornata 36^ di Serie A, le seconde del nuovo responsabile ad interim della Can Dino Tommasi subentrato all'autosospeso Gianluca Rocchi. Sarà Zufferli il fischietto di Milan-Atalanta, Abisso dirigerà Lazio-Inter. Colombo sarà l'arbitro per Lecce-Juve (diretta sabato alle 20:45 su Sky e in streaming su NOW), mentre Chiffi per Parma-Roma che sarà in diretta domenica alle 18 su Sky e in streaming su NOW

TORINO – SASSUOLO    Venerdì 8/05 h. 20.45 su Sky Sport Calcio

GALIPO’ 

BINDONI – TEGONI

IV:      MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      PRONTERA

 

CAGLIARI – UDINESE    Sabato 9/05 h. 15.00

DIONISI

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV:      TURRINI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      COSSO

 

LAZIO – INTER     Sabato 9/05 h. 18.00

ABISSO

FONTANI – BIFFI

IV:       SACCHI J.L.

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       MASSA

 

LECCE – JUVENTUS     Sabato 9/05 h. 20.45 su Sky Sport Calcio

COLOMBO

IMPERIALE – CECCONI

IV:      TREMOLADA

VAR:     MARIANI

AVAR:     MAZZOLENI

 

H. VERONA – COMO    Domenica 10/05 h. 12.30

DI BELLO

LO CICERO – BERCIGLI

IV:       BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:    LA PENNA

 

CREMONESE – PISA      h. 15.00

AYROLDI

ROSSI L. – ROSSI M.

IV:     COLLU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:     PEZZUTO

 

FIORENTINA – GENOA    h. 15.00

MASSIMI

MOKHTAR – CAVALLINA

IV:     CALZAVARA

VAR:     MASSA

AVAR:     PAIRETTO

 

PARMA – ROMA    h. 18.00 su Sky Sport Calcio

CHIFFI 

BAHRI – VECCHI

IV:     MARESCA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

 

MILAN – ATALANTA    h. 20.45

ZUFFERLI

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV:       FOURNEAU

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

 

NAPOLI – BOLOGNA     Lunedì 11/05 h. 20.45

PICCININI

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     PERRI

VAR:    MARINI

AVAR:     GIUA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Milan-Atalanta a Zufferli: gli arbitri della 36^

arbitri

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la giornata 36^ di Serie A, le seconde del nuovo...

Calcio in lutto: è morto Evaristo Beccalossi

live lutto

Evaristo Beccalossi è stato una delle bandiere dell'Inter (con cui ha giocato dal 1978 al...

Allegri, il discorso alla squadra per la Champions

MILAN

Giocatori e staff radunati a Milanello per il discorso dell'allenatore rossonero prima...

Inchiesta arbitri, le nuove indagini in corso

milano

In settimana verrà ascoltato Andrea Butti, responsabile dell'ufficio Competizioni della Lega...

Fabregas: "Potrei restare per 10 anni al Como"

como

In un'intervista al The Telegraph, Cesc Fabregas ha parlato del suo futuro e del progetto Como:...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE