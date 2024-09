A Lissone incontro fra Rocchi e allenatori di A

Un incontro cordiale a cui hanno partecipato gran parte degli allenatori della serie A quello organizzato a Lissone dall'Associazione Italiana Arbitri con la presenza del Presidente Carlo Pacifici e del designatore Gianluca Rocchi. E' stato fatto un primo bilancio dopo le prime tre giornate di campionato e tra le altre cose è stata ribadita e condivisa la linea che prevede un dialogo "esclusivo" tra arbitri e capitani in campo in occasione degli episodi più controversi, evitando capannelli e proteste scomposte. Spiegate poi nel dettaglio le novità regolamentari introdotte in estate. Tra queste la depenalizzazione del fallo di mano non antisportivo in area (scatterà il rosso soltanto se si evita un gol in maniera deliberata, o solo il giallo se si tratta di un'azione pericolosa, altrimenti sarà "sufficiente" il calcio di rigore) e la nuova regola sull'ingresso anticipato in area in occasione dei calci di rigore (se un attaccante "invade" e segna ci sarà sempre punizione per la difesa, a prescindere da un'eventuale invasione contemporanea dei difensori). Molto nutrita e apprezzata la partecipazione in rappresentanza di tutte le squadre e la presenza di moltissimi allenatori "titolari" (tra gli altri Inzaghi, Motta, Fonseca e De Rossi).

