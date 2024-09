Morata al lavoro per tornare tra i convocati

Allenamento personalizzato per l'attaccante spagnolo, che potrebbe tornare tra i convocati per la sfida col Venezia. Saranno invece indisponibili Thiaw e Bennacer, che effettuerà gli esami al polpaccio nella giornata di mercoledì. Intanto Fonseca - che riavrà a disposizione tutti i nazionali entro giovedì - segue con attenzione Vos e Zeroli del Milan Futuro, che potrebbero essere utili anche per la prima squadra. Nel video le ultime news con l'inviato a Milanello Manuele Baiocchini

