Serie A, gli indisponibili per la 4^ giornata

Introduzione

La sosta toglie, la sosta restituisce. Come sempre, gli allenatori vedono i propri giocatori partire senza sapere in che condizioni torneranno. Dall'altra parte però molti degli infortunati di inizio stagione, come si diceva, torneranno dopo la sosta. Per molti, ma non per tutti, è proprio così. Ci sono però ancora tante situazioni da valutare. Alcune big, impegnate in match non impossibili, potrebbero dare ulteriore riposo ai propri giocatori che arrivavano da uno stop. Salteranno la 4^ giornata per squalifica solo Dorgu e Suzuki