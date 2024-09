Milan, Cardinale: "Grande opportunità di riportare la squadra ai fasti di un tempo"

Torna a parlare Gerry Cardinale a poche ore dal ritorno in campo dei rossoneri a San Siro contro il Venezia. Momento delicato per la squadra di Fonseca che cerca ancora la prima vittoria in campionato. Il numero 1 di RedBird è intervenuto all'evento "IMG x RedBird summit" e le sue parole sono state riprese dal Financial Times a partite dalla questione stadio con la conferma della volontà di RedBird di ambire alla costruzione di un nuovo stadio all'avanguardia che sostituisca San Siro. Cardinale ha sottolineato i problemi con le autorità locali, che spingono invece per un ammodernamento di San Siro in tandem con l'Inter. Le parole di Cardinale arrivano alla vigilia di un nuovo appuntamento cruciale per il futuro del Meazza. Venerdì 13 settembre le dirigenze di Inter e Milan saranno di nuovo in scena a Palazzo Marino, dove incontreranno il sindaco Sala. Più in generale Cardinale ha rilanciato le ambizioni del club rossonero: "Quello che sto cercando di fare è portare nel calcio europeo quello che ho imparato in 30 anni negli Usa. C'è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo. RedBird ha spinto per migliorare le prestazioni della squadra sia dentro che fuori dal campo".

