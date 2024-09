Milan, adesso serve compattezza e unità di intenti

Le prossime partite potrebbero far ripartire il Milan o aprire definitivamente la crisi. I rossoneri devono trovare soluzioni: pesa l'assenza di Ibrahimovic, che ha lasciato Milano prima dell'incontro a Roma con la Lazio, terminato 2-2. Cardinale e Furlani rientreranno giusto in tempo per assistere a Milan-Venezia insieme a Moncada LE NUOVE COPPE EUROPEE SU SKY: 527 PARTITE LIVE

Adesso serve più che mai compattezza e unità di intenti al Milan. Venezia Liverpool e derby per risorgere e derubricare le prime 3 gare stagionali a partite di inizio campionato, oppure - in caso di fallimento - per aprire definitivamente la crisi in casa rossonera. Milan già al bivio, e siamo appena all'inizio del mese di settembre. La ricerca di colpe e colpevoli, va rimandata. Oggi vanno trovate soluzioni. In campo e fuori. Dal punto di vista tattico e dal punto di vista della gestione societaria. Serve che il Milan sia equilibrato e ritrovi il talento di Leao e Theo, a prescindere dall'episodio di Roma che resterà comunque una macchia preoccupante e non casuale su questo inizio di stagione. E serve che il Milan ritrovi le linee guida e la leadership dei propri dirigenti oggi troppo lontani da Milanello. Cardinale e Furlani in queste ore a Londra rientreranno giusto in tempo per assistere a Milan-Venezia, insieme a Moncada. redbird Cardinale: "Riportare Milan ai fasti di un tempo"

Ibrahimovic potrebbe tornare a ridosso della sfida col Liverpool Chi invece non è ancora certo di essere sabato sera allo stadio è Zlatan Ibrahimovic, il totem della dirigenza rossonera lontano da tanto troppo tempo dalla squadra. Ha lasciato Milano due giorni prima di Lazio-Milan e c’è il rischio che torni a ridosso della sfida di Champions League contro il Liverpool. Un'assenza che pesa, perché lo svedese è il riferimento dell'area sportiva, perché la squadra ha più che mai la necessità di sentire al proprio fianco il club, perché dopo l'episodio del cooling break di Roma la questione andava affrontata e risolta. Non via telefono. Ma in presenza. leggi anche Milan, Pulisic con Abraham: Morata in panchina