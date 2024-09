L'allenatore nerazzurro ha parlato prima della proiezione del film sulla seconda stella: "Nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare". Ad intervenire è stato anche Marotta: "Dentro a questo film ci sono scene indimenticabili, che ci emozionano ed emozioneranno tutti i tifosi nerazzurri". "Questa pagina importantissima del club rimarrà per sempre", ha aggiunto Zanetti

leggi anche Marotta e il film Inter: "Non si vince per caso"

Inzaghi: "Abbiamo fatto un cammino straordinario"

Inzaghi è intervenuto prima della proiezione del film e ha raccontato le sue sensazioni: "Sono emozionato, lo ammetto: nel calcio non è giusto vivere di ricordi, ma non è nemmeno corretto dimenticare. Questi ragazzi meravigliosi hanno fatto un cammino straordinario e la seconda stella ci unirà per sempre. Il grazie va a tutti: ai ragazzi, ai calciatori che non fanno più parte di questo gruppo, alla società che ci è sempre stata vicino".