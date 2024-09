Attimi di commozione per il presidente del club azzurro, che parlando dal palco dei vent’anni della sua presidenza ha dovuto interrompere a più riprese il suo discorso per l’emozione. Lungo l’applauso in sala dei presenti, per De Laurentiis, intervenuto per parlare di una nuova partnership commerciale. Il video della sua commozione

DE LAURENTIIS: "NAPOLI ORA E' PUNTO D'ARRIVO NON DI PASSAGGIO"