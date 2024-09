Non succedeva dalla stagione 2011/2012: l'Udinese è prima in solitaria in Serie A dopo la vittoria in rimonta contro il Parma. "Siamo contenti del primo posto, la nostra direzione è quella giusta”, afferma Runjaic al termine del match, “La chiave è sempre lo spirito di squadra”. Thauvin, autore di due dei tre gol dei friulani: “Incredibile essere primi in classifica. Mi immaginavo un inizio così”

Lunedì 16 settembre c'è una nuova capolista in Serie A: con la vittoria contro il Parma, l'Udinese si porta in solitaria in vetta alla classifica con 10 punti, a +1 dal Napoli e +2 dall'Inter. L'ultima volta che il club bianconero ha guidato il campionato è stata nella stagione 2011/2012 dopo un 3-0 sul Novara nell'ottava giornata. Al termine del match, l'allenatore bianconero Runjaic parla così: "Siamo contenti del primo posto, ma in questo momento significa poco. Questo traguardo ci dice solo che la nostra direzione è quella giusta e che stiamo facendo bene. Conterà mettere insieme tanti punti, in questa fase della stagione, per raggiungere il nostro obiettivo e fare un ottimo campionato". Il successo per 3-2 al Tardini arriva in rimonta: "La chiave è sempre lo spirito di squadra, essere collegati in attacco e difesa e mettere tanta intensità nei momenti giusti della partita. Nel primo tempo non avevamo giocato così male, ma il nostro obiettivo è giocare sempre con l'energia che avete visto nella ripresa, che ha cambiato la partita". Infine, racconta l'ambiente che si è creato nel gruppo: "Siamo soddisfatti del poco tempo che è servito per costruire questo gruppo, che comprende ogni unità della squadra e della società. Ci soddisfa anche l'ottimo rapporto coi tifosi, è un motivo d'orgoglio vedere come ci sostengono in casa e in trasferta".