"Speriamo di vedere altri film come questo. Vincere l'Oscar o il Pallone d'oro? Più facile il secondo". Lautaro Martinez si è goduto la première del film "Inter, due stelle sul cuore" , proiettato in anteprima al cinema Anteo di Milano nella serata del 12 settembre. Un documentario per ripercorrere la stagione del ventesimo scudetto nerazzurro: " L'emozione più grande della mia vita a livello di club. Poi chiaramente c'è anche il Mondiale con l'Argentina, con cui ho realizzato un mio sogno da bambino. Questa seconda stella resterà per sempre dentro di me e i miei compagni, abbiamo realizzato qualcosa di speciale e straordinario con il lavoro di gruppo e nonostante un anno molto impegnativo".

"Dopo il derby ero bloccato dall'emozione"

Il ricordo più bello è chiaramente quello del giorno della vittoria, del derby di ritorno vinto 2-1 contro il Milan che ha dato l'aritmetica certezza del titolo: "Dopo il fischio finale avrei voluto correre subito verso i tifosi sotto la curva, ma non ci sono riuscito perchè ero bloccato dall'emozione. In quell'istante mi sono ripassate davanti tante cose, i momenti difficili vissuti con i compagni e la soddisfazione per averli superati". Il lavoro però non è finito con la seconda stella: "Non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare a vincere trofei e a portare l'Inter il più in alto possibile. Bisogna crescere ancora come singoli e come gruppo".