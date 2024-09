Ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, Fonseca cambia quattro uomini rispetto alla Lazio: Hernandez e Leao tornano titolari, Pulisic favorito su Okafor mentre in attacco giocherà Abraham (Morata in panchina). Di Francesco valuta le condizioni di Oristanio e Svoboda, che dovrebbero comunque partire dal 1'. Milan-Venezia è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

