Conte: "Ora mettere i paraocchi e correre forte"

C'è soddisfazione nelle parole di Antonio Conte dopo la netta vittoria del suo Napoli, 4-0, la terza consecutiva dopo la debacle di Verona alla prima giornata: " Cagliari è un campo difficile , era secco, c'era vento, bisognava calcolare bene la traiettoria - dice - Avevamo iniziato bene, poi ci sono stati i fumogeni e quell'episodio ci ha spezzato il ritmo, da quel momento loro ci hanno messo in difficoltà, nel secondo tempo siamo tornati a essere competitivi sui duelli a tutto campo , lo abbiamo fatto ma dobbiamo ancora crescere, dobbiamo essere attenti e bravi, il campionato di Serie A richiede questo". Sebbene non sia ancora al massimo della condizione, Romelu Lukaku è stato decisivo con due assist e un gol: " E' un giocatore che ho cercato e ho voluto perché è un giocatore atipico, oltre a essere fisicamente possente è anche forte in progressione, la sua condizione non è ancora ottimale ma è un guiocatore che per noi diventa fondamentale, c'è grande predisposizione da parte sua - spiega ancora - Kvara? Mi auguro che possa farci tanti gol , da lui ci aspettiamo gli assist ma anche i gol, nonostante non fosse la sua partita, ma anche di Politano, entrambi hanno mostrato voglia e disponibilità".

"Siamo migliorati sotto l'aspetto caratteriale"

Un Napoli nettamente migliorato anche sotto l'aspetto caratteriale: "Questa è una squadra che, secondo me, non amava tanto sporcarsi le mani, dopo lo scorso anno lo switch sta in questo - spiega ancora Conte - Oltre le qualità e l'organizzazione, siamo stati bravi nella pressione, questa squadra è in crescita ma anche l'aspetto caratteriale è importante, da quando ne abbiamo parlato siamo migliorati. Ho un gruppo di ragazzi perbene, stasera è stato importante non prendere gol, abbiamo combattuto e sofferto perché la sofferenza fa parte del processo". A che punto è il Napoli? "Tutte le squadre sono in una fase di assestamento, il mercato è finito tardi, in tanti cercano la quadra e anche noi. Abbiamo lavorato tanto e dobbiamo continuare a migliorare. Dobbiamo metterci i paraocchi e correre forte".