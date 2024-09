Dove vedere Cagliari-Napoli

I numeri di Cagliari e Napoli

Tra le squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, il Cagliari è quella contro cui il Napoli vanta la più bassa percentuale di sconfitte nel massimo campionato: 19% (14 sconfitte in 74 confronti, completano il quadro 33 successi partenopei e 27 pareggi). Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 26 partite contro il Napoli in Serie A (8N, 17P): 1-0 esterno il 25 settembre 2019, con Rolando Maran in panchina (gol di Lucas Castro); l’ultimo successo interno dei rossoblù contro gli azzurri nella competizione risale addirittura al 19 aprile 2009, sotto la gestione di Massimiliano Allegri (2-0). Il Napoli ha vinto sei delle ultime otto trasferte contro il Cagliari in Serie A – segnando in media 2.6 gol a partita nel parziale – anche se le due più recenti sono terminate in parità; l’ultima volta che i partenopei hanno pareggiato tre gare esterne di fila contro i sardi nella competizione risale al marzo 1976. Il Cagliari ha pareggiato ben sei delle ultime nove gare casalinghe di Serie A (2V, 1P) e nel parziale ha tenuto la porta inviolata solo una volta, nello 0-0 contro la Roma nella prima giornata di questo campionato; inoltre, i sardi potrebbero registrare tre pareggi interni di fila nella competizione per la prima volta dalle prime tre partite domestiche del torneo 2018/19, con Rolando Maran in panchina. Il Napoli ha ottenuto appena due successi in trasferta in Serie A da inizio dicembre 2023 ad oggi (5N, 6P), escludendo le neopromosse di questo campionato e le retrocesse dello scorso, nessuna squadra ha fatto peggio (due anche per Cagliari e Lecce). Dopo il ko contro l’Hellas Verona, il Napoli ha vinto le successive due gare di Serie A con Antonio Conte in panchina (contro Bologna e Parma) – l’ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno tre successi di fila in campionato sotto la gestione di un singolo allenatore è stata nel febbraio 2023, con Luciano Spalletti (otto in quel caso). Il Cagliari è, insieme a Juventus e Inter, una delle tre squadre che non hanno subito gol su azione nel corso delle prime tre giornate di questo campionato – infatti, entrambe le reti incassate dai sardi nel torneo in corso sono arrivate su sviluppi di calcio d’angolo.