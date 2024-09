De Rossi ha analizzato in conferenza stampa il finale della partita tra Genoa e Roma, terminata 1-1 con un gol allo scadere di De Winter: "Non hanno funzionato le marcature. Adesso fa troppo male, ma dobbiamo ripartire da quanto fatto nel primo tempo". Sul rigore non concesso su Dybala: "L'immagine parla abbastanza chiaro, magari la prossima volta andrà diversamente. Le parole di Totti? Non so cosa intendesse, gli allenatori hanno quasi tutti il ruolo di parafulmine" GENOA-ROMA 1-1: GLI HIGHLIGHTS

Finale da incubo per la Roma, che ha subito al 96' il pareggio del Genoa con De Winter. Una rete arrivata dopo un secondo tempo in difficoltà per i giallorossi. "Ci siamo abbassati, non siamo riusciti a ripartire", ha dichiarato Daniele De Rossi in conferenza stampa, "troppi errori tecnici, di misura, da vicino, troppe palle perse. Potevamo ripartire, fare male e respingere nella loro metà campo. Peccato, visto anche come è finita. Nel secondo tempo abbiamo giocato troppi minuti come di solito si gioca gli ultimi quattro, questo non va bene. Peccato perché avevamo fatto un’ottima partita, ci stava anche il raddoppio. Dobbiamo rimetterci a lavorare e ripartire da quanto fatto nel primo tempo". leggi anche Tsitsipas...tifoso: a Marassi per Genoa-Roma

"Il rigore non dato a Dybala? L'immagine parla chiaro" De Rossi ha parlato anche del contatto all'interno dell'area tra Dybala e De Winter, giudicato non falloso da arbitro e Var: "L'immagine parla abbastanza chiaro. Stavolta la decisione è andata così, la prossima volta magari andrà diversamente". Sul gol subito nel finale, con De Winter lasciato libero di colpire di testa: "Non hanno funzionato le marcature, è uno dei quei giocatori più attenzionati. Devo riguardare la dinamica, ora fa troppo male. Di sicuro è mancato anche un pizzico di comunicazione, visto che alcuni giocatori inizialmente mi hanno detto che stavano bene e poi, dopo il quinto cambio, mi hanno detto il contrario. Abbiamo preso gol dentro l'area piccola, c’è poco da analizzare. Bisogna essere più forti mentalmente, alcune palle andavano spazzate per far andare avanti il cronometro".

"Non so cosa intendesse Totti nell'intervista" Sulle parole di Francesco Totti, che a Il Messaggero ha definito De Rossi un parafulmine: "Non so cosa intendesse, non ho risentito l'intervista. Gli allenatori hanno quasi tutti il ruolo di parafulmine. Io sono stato preso in un momento difficile per la Roma, penso poi di essermi meritato di rimanere. Il primo che paga, comunque, è sempre l'allenatore".