Dove vedere Genoa-Roma

La partita tra Genoa e Roma, valida per la 4^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 settembre alle 12:30 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Roma

La Roma è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro il Genoa in Serie A (13V, 4N), registrando quattro clean sheet nelle cinque gare più recenti; l'unico successo del Grifone nel periodo è arrivato il 28 settembre 2023 al Ferraris (4-1). Dopo il successo per 4-1 nell'ultimo match casalingo contro la Roma in campionato, il Genoa potrebbe vincere almeno due partite al Ferraris di fila contro i giallorossi in Serie A per la prima volta a partire dal periodo tra il 2008 e il 2011 (quattro in quel caso). Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona nella gara più recente, il Genoa potrebbe perdere due partite casalinghe di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021 (tre, una delle quali contro la Roma). Dopo i pareggi contro Cagliari e Juventus e la sconfitta contro l'Empoli, la Roma potrebbe non vincere alcuna delle prime quattro gare stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2010/11, il 1984/85 e il 1974/75. La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 partite tra tutte le competizioni (5N, 4P): 1-0 proprio contro il Genoa lo scorso 19 maggio in campionato, all'Olimpico. Tra le squadre che hanno segnato almeno un gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, la Roma è quella con la percentuale realizzativa più bassa (2%), solo uno infatti dei 49 tiri totali dei giallorossi si è trasformato in gol.