Non arriva la prima vittoria in trasferta per l'Inter che, dopo il pareggio all'esordio a Marassi, evita nel finale la sconfitta a Monza. Archiviate le vittorie a San Siro contro Lecce e Atalanta, in attesa della settimana che porta al Manchester City e all'attesissimo derby, i nerazzurri faticano a imporre il proprio ritmo all'U-Power Stadium: Mota la sblocca, rimedia Dumfries dopo sette minuti. Così Simone Inzaghi nell'analisi post-partita: "L’approccio è stato buono. Nei primi 20 minuti abbiamo creato parecchio, dovevamo essere bravi a sbloccare la partita. Anche l’anno scorso fu una partita simile, ma eravamo passati presto in vantaggio. Abbiamo avuto occasioni importanti, poi siamo stati lenti nel far girare la palla. Abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio: dovevamo cercare di tirare, cercavamo l’imbucata e siamo stati poco lucidi. Il Monza ha fatto un’ottima partita, noi dovevamo indirizzarla. Eravamo lenti nella ripresa, poi abbiamo preso l’eurogol con tre punte in campo. Dany Mota l’ha fatto davvero bellissimo. Bene la reazione col pareggio, poi l’ultima palla di Frattesi poteva essere quella buona. Dispiace ma si va avanti".

approfondimento Dumfries riprende il Monza: solo 1-1 dell'Inter