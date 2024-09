Cagliari-Napoli sospesa per 7': la ricostruzione

Al 27' della sfida della Unipol Domus tra Cagliari e Napoli, l'arbitro Federico La Penna è stato costretto a interrompere il match per ben 7' a causa di intemperanze tra tifosi sugli spalti sfociate, successivamente, nel lancio di fumogeni in campo. Un episodio che ha costretto lo speaker del Cagliari ad ammonire ripetutamente i tifosi con il rischio reale di una sospensione definitiva del match. Successivamente la gara è ripresa ed è stata vinta dalla formazione di Conte per 4-0

