Introduzione

Big Rom ha avuto dodici allenatori in carriera divisi in otto squadre di club. Il grande legame con Conte è giunto al suo secondo atto tra Inter e Napoli: impatto subito importante con quattro tra gol e assist (2+2), come mai aveva fatto con nessuno. "L'ho cercato e voluto perché è un giocatore atipico, oltre a essere fisicamente possente è anche forte in progressione, la sua condizione non è ancora ottimale ma, per noi, sarà fondamentale" - ha detto Conte dopo la vittoria su Cagliari. Aveva esordito con due gol per lui anche con l'Inter nel 2019. E solo con un altro big della panchina aveva segnato di più…

NAPOLI: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE