Introduzione

La Serie A torna in campo dopo la parentesi europea. Nell’ultimo turno le prime 4 della classifica hanno vinto e quindi nulla e cambiato nei piani alti se non il numero di giornate che restano da qui alla fine dei giochi. Dopo aver centrato il passaggio del turno in Champions, l’Inter è attesa dalla complicata trasferta in quel di Bologna. Curiosamente tutte le squadre dei primi quattro posti giocheranno in trasferta, con tutte le trappole del caso nonostante per qualcuna l’impegno risulti più agevole. Dietro fari puntati su uno spareggio delicatissimo con l’Empoli che ospita il Venezia.



L’interesse di tifosi e fantallenatori però è incentrato su indisponibili, recuperi e risoluzione di ballottaggi. I temi di giornata non mancano di certo e allora non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. I primi aggiornamenti da parte del nostro team sono arrivati ma come sempre le notizie sono in costante aggiornamento. Ecco quindi la fotografia attuale delle 20 di Serie A sul tema più richiesto: le probabili formazioni della 33^ giornata di campionato