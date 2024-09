Juve-Napoli, le parole di Conte LIVE alle 14

La partita contro la Juve per testare il livello della crescita della squadra arriva un po' troppo presto?

"Come ho detto anche contro il Cagliari, penso che un po' tutte le squadre, con il fatto del mercato, siamo tutti in una fase di assestamento. Alcuni sono partiti, altri sono arrivati. Stiamo lavorando per cercare di trovare la giusta quadra. Chi ha tempo non aspetti tempo. Ogni partita vale 3 punti. Mi aspetto di dare continuità. Dobbiamo continuare a crescere sotto tanti punti di vista, non fermarci a quello che è stato l'ultima partita. Ogni match sarà un test importante".