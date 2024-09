La proprietà giallorossa ha sollevato De Rossi dall'incarico per mancanza di risultati ma non solo. Il rapporto poco empatico con parte della società non ha aiutato. Ci sono stati diversi dissidi, a cominciare dalla gestione di Dybala. Ora per Juric la doppia difficile pratica di una classifica da rilanciare e un ambiente da gestire

E' un addio pieno di rimpianti quello di Daniele De Rossi alla Roma. Dopo otto mesi lascia Trigoria dopo aver passato la mattinata a organizzare la quotidiana seduta di allenamento. Una comunicazione asciutta dalla proprietà lo solleva dall’incarico per mancanza di risultati : tre punti in quattro partite vengono considerati davvero troppo pochi rispetto a un calendario poco complicato e agli investimenti fatti nel mercato estivo che danno l’obbligo, secondo la società, alla qualificazione in Champions.

Risultati e rapporti: le motivazioni

Dopo Genova i Friedkin a Trigoria analizzano numeri e statistiche e arrivano a una conclusione insieme alla dirigenza: è possibile ancora salvare la stagione ma senza l’uomo che li ha aiutati a gestire il dopo Mourinho senza effetti collaterali. I risultati sono l’aspetto determinante dell’esonero ma non l’unico. Non ha aiutato De Rossi il rapporto poco empatico con parte della società. Dissidi ce ne sono stati per vari motivi a cominciare dalla gestione di Dybala. In tempo reale in giornata viene stilata la lista dei possibili successori. Per Pioli è troppo tardi, Tuchel non è interessato, Terzic è in fase di riflessione, rimane Juric, uno già pronto perche ottimo conoscitore del calcio italiano. Per lui ora la doppia difficile pratica di una classifica da rilanciare e un ambiente da gestire che si preannuncia tutt’altro che accogliente.