Roma, la conferenza di Juric LIVE alle 15

La Roma si prepara a dare il benvenuto a Ivan Juric, che parlerà in conferenza stampa in vista del match contro l’Udinese, in programma domani alle ore 18.00 all’Olimpico (live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Segui le parole del nuovo allenatore giallorosso LIVE con il nostro liveblog

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 5^ GIORNATA