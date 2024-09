Giovanni Manna (ds Napoli) ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Io e Conte abbiamo iniziato un percorso insieme, c'è stima e fiducia reciproca. Lui è centrale in questo nostro progetto. Come vivo da la gara da ex? C'è emozione, sono uscito uomo dalla Juventus che per me adesso rappresenta il passato. Napoli è il presente e futuro. McTominay? C'è sempre curiosità per i nuovi, Conte lo avrà visto bene in settimana. Abbiamo una rosa competitiva per i nostri obiettivi, oggi è una prima tappa di questo viaggio... in salita"