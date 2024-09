Balotelli: "Rifiutato estero, voglio la serie A"

Cerca il rilancio ancora in serie A. Mario Balotelli ha parlato a Dazn e ha confermato lla sua voglia di tornare in pista. "Ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me". L'ultima esperienza di Balotelli è stata lo scorso anno in Turchia con l'Adana Demirspor

A 34 anni Mario Balotelli non vuole sentire parlare di ritiro. Dopo l'ultima esperienza in Turchia con l'Adana Demirspor si sente pronto per una nuova avventura e da svincolato aspetta l'occasione giusta. L'obiettivo però è farlo in Italia come confermato in un'intervista rilasciata a Dazn: "Ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A. Non ci sono squadre in cui non starei bene, dovrei piuttosto pensare a quale potrebbe non essere adatta a me" ha detto Balotelli che l'ultima esperienza nel nostro paese l'ha vissuta nel Monza nei primi 6 mesi del 2021. Balotelli si è soffermato anche sui pregiudizi sul suo conto: "Io non capisco quale pregiudizio la gente ha su Balotelli. Ho avuto da ridire con qualche allenatore, ma tutti discutono. Nella mia carriera non ho mai rovinato uno spogliatoio. Oggi si sente parlare di doping, droga, scommesse... Io sono sempre stato lontano da queste cose. Cosa ho fatto di così grave?". Infine una promessa che è quasi un invito a chi volesse scommettere sulla sua voglia di riscatto: "Ho passato momenti in cui mi sentivo solo, demotivato, non protetto. In quei momenti ho avuto la fortuna di avere la mia famiglia vicino. Mi ha aiutato intraprendere un percorso psicologico, perché penso che tutti abbiamo dei traumi. Questo percorso mi ha cambiato molto, perché ora ho più consapevolezza di me stesso, e questo per me è un'arma, perché sai come controllarti. Il mio rimpianto è non averlo fatto prima",