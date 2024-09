Balotelli: "Tante proposte, cerco quella migliore"

L'ex attaccante dell'Adana Demirspor, ma anche di Inter e Milan, parla del suo futuro sui social: "Ci sono tante invenzioni su di me, l'unica cosa che faccio è lavorare sodo per farmi trovare pronto. Sto cercando il progetto migliore per me". Super Mario nelle ultime settimane era stato accostato a diversi club esteri e italiani. Per ora continua ad allenarsi da solo

Da più di qualche settimana Mario Balotelli aggiorna i suoi tifosi attraverso i suoi profili social su quanto stia facendo per mantenere la condizione fisica in vista di un nuovo progetto da sposare. Tante sono state le voci che hanno inseguito il suo nome: in tanti hanno parlato di Arabia Saudita, qualcuno di Stati Uniti, altri di Italia ma, per ora, SuperMario continua ad allenarsi duramente, ma in solitaria, a Castegnato, in provincia di Brescia. Ed è stato proprio il giocatore a sfogarsi di nuovo sui social rispetto alle voci circolate sulla sua possibile futura destinazione: "Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me - dice - L’unica cosa che faccio è lavorare sodo, allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è l'allenamento e stare sereno. Ho ricevuto diverse proposte e sto cercando il progetto migliore per me. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi ca... Tempo al tempo".