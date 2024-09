Cosa ne pensa dei falli sistematici su Kvara di cui ha parlato Conte?

"Non posso parlare per gli altri, sicuramente noi non partiamo per fare falli, mai. E voglio aggiungere che i miei ragazzi stanno sempre in piedi, senza mai buttarsi. Se dobbiamo parlare di un contesto generale, io ho sempre difeso il gioco. I falli pericolosi non vanno mai bene, come succedeva tanto tempo fa. Sicuramente il calcio è migliorato sugli interventi duri, stiamo migliorando anche sulle perdite di tempo, tutti stiamo discutendone. C'è poi l'aspetto delle simulazioni, su cui c'è ancora da lavorare, un tempo spesso si vedevano giocatori rotolarsi per terra lasciandosi andare in atteggiamenti teatrali. La gente vuole vedere giocare calcio, senza brutti falli, simulazioni o perdite di tempo".