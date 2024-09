Laboratorio Conte: McTominay titolare con la Juve?

Castel Volturno è da giorni un laboratorio e c'è la possibilità di vedere un altro Napoli contro la Juve. Con McTominey in campo e con Mazzocchi fuori il modulo sarebbe un 4-3-3. La riflessione è aperta. Certo è che con la Juve sarà speciale. Soprattutto per Conte

Il sarto Conte. Ha stoffa buona e mani d’oro. Ago e filo. Cuce e un po’ anche scuce. Perché l’abito deve restare segreto per fare faville al Galà Juventus. Per sorprendere la Signora. Tre vittorie di fila. La classifica da grande. Segnali di crescita. E prime certezze; la ricerca della continuità. Eppure la tentazione seria del cambiamento. La riflessione è aperta. C’è la possibilità di vedere un altro Napoli. Nuovo. Tatticamente diverso; negli equilibri e in certe facce. Anche se poi sempre con gli stessi principi. E l’identità di Conte. Castel Volturno è da giorni un laboratorio. C’è abbondanza, qualità. Il valore prepotente del mercato. E la bellezza dell’occasione. Il test è una verifica. E allora chissà…