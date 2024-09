Dove vedere Juventus-Napoli

La partita tra Juventus e Napoli, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 21 settembre alle 18.00 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juve e Napoli

Il Napoli ha vinto sei delle ultime nove sfide contro la Juventus in Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti nei precedenti 22 confronti tra queste due squadre nella competizione (4N, 12P); infatti, dal 2019/20 in avanti la squadra partenopea è quella che ha battuto più volte i bianconeri in campionato (sei, almeno due più di ogni altra avversaria). La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, inclusa l’ultima giocata nello scorso campionato (1-0 con gol di Gatti); in questo parziale un pareggio e due vittorie azzurre, entrambe per 1-0 (Raspadori e Koulibaly i marcatori). Grazie a tre vittorie e un pareggio, il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato la Juventus con un vantaggio di punti in classifica in Serie A (attualmente nove punti i partenopei, otto i bianconeri). La Juventus non ha subito nemmeno un gol nelle quattro partite di questo campionato e solo in altre quattro occasioni aveva mantenuto la porta inviolata nelle prime quattro gare disputate in Serie A (1965/66, 1983/84, 1986/87 e 2014/15), mentre solo nella più recente di queste (2014/15) è riuscita a non subire gol anche nella quinta (record per i piemontesi nel massimo campionato). Il Napoli si trova in seconda posizione con nove punti, grazie a tre vittorie consecutive dopo la sconfitta della prima giornata; i campani non arrivano a quattro successi di fila in Serie A dalla serie di otto tra gennaio e febbraio 2023 sotto la guida di Luciano Spalletti. Si affrontano la squadra che ha effettuato più conclusioni finora nella Serie A (il Napoli, 72) e quella che ne ha concesse meno agli avversari (la Juventus, 25). Romelu Lukaku ha trovato il gol nelle sue prime due presenze in questo campionato e tra Premier League e Serie A il belga non è mai riuscito a segnare nelle prime tre partite stagionali, arrivando a due su tre in altre cinque occasioni (inclusa l’annata 2023/24 con la Roma); la Juventus è la squadra contro cui l’attaccante del Napoli ha perso più partite nel massimo campionato italiano (cinque in sette sfide).