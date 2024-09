Terzo 0-0 di fila in campionato per la squadra di Motta, che impatta senza gol contro il Napoli. Vincono le difese e l'MVP è Bremer, ma a deludere sono gli uomini più attesi: male Vlahovic e Lukaku, insufficienti come Gonzalez e Kvaratskhelia. Applausi tra gli azzurri per Politano e McTominay. I migliori e i peggiori del match: ecco le pagelle di Maurizio Compagnoni

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT