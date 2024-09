All’Olimpico Juric debutta sulla panchina della Roma contro l’Udinese (match in diretta domenica 22 settembre alle 18.00 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Nel 3-4-2-1 dell’allenatore croato Hummels potrebbe debuttare al centro della difesa. Ballottaggio tra Pisilli e Cristante. Pellegrini e Dybala alle spalle di Dovbyk. In casa Udinese, invece, Kabasele potrebbe prendere il posto di Giannetti. Davanti confermato il tandem Lucca-Thauvin

JURIC: "POSSIAMO LOTTARE CON CHIUNQUE"