Dove vedere Venezia-Genoa

I numeri di Venezia e Genoa

Il Venezia ha pareggiato tutte le ultime tre partite di Serie A contro il Genoa, striscia aperta di pareggi più lunga per i veneti nella competizione; in generale il Venezia ha pareggiato più incontri di fila solamente contro la Juventus tra 1940 e 1941 (quattro). Dopo aver perso la prima partita casalinga di Serie A contro il Genoa, nel 1939, il Venezia è rimasto imbattuto in tutte le successive sette (4V, 3N); per i veneti si tratta della striscia interna di imbattibilità più lunga nella competizione (sette anche contro il Bologna tra 1939 e 1962). Il Venezia non è riuscito a segnare nelle ultime tre partite di campionato e in Serie A non arriva a quattro gare di fila senza reti da settembre 2001, ma a cavallo di due stagioni, mentre in un singolo campionato non accade da ottobre 1998 (cinque di fila in quel caso). Il Venezia ha perso la prima partita casalinga disputata in questo campionato e in tutte le ultime cinque stagioni di Serie A non ha ottenuto successi nelle prime due gare interne disputate (un pareggio e una sconfitta in particolare nella più recente, nel 2021/22).

Il Genoa ha iniziato questo campionato conquistando cinque punti in quattro partite, facendo meglio che in tutte le ultime quattro stagioni di Serie A disputate; in nessuna di queste stagioni i rossoblù hanno vinto la quinta giornata. Il Genoa ha vinto la prima trasferta di questo campionato, ma non ha mai raggiunto i due successi esterni prima della terza gara fuori casa in Serie A.