Serata speciale per Duvan Zapata. Il colombiano segna, aiuta il Torino a vincere e a salire in testa alla classifica per una notte: "Sappiamo che è solo la quinta giornata, ma è comunque bello guardarci così in alto". La rete segnata stasera lo fa inoltre diventare il miglior marcatore in attività in SerieA assieme a Dybala con 123 gol: "Conta sempre la squadra"

Zapata si gode la serata. In gol contro il Verona, è diventato il miglior marcatore in attività in Serie A, 123 gol al pari di Paulo Dybala: "Ovviamente è importante segnare per noi attaccanti, ma voglio risaltare la prestazione della squadra. Ci tenevamo dopo non essere stati all'altezza col Lecce. Oggi tutti e tre siamo stati fortunati, questo è importantissimo". Fortuna, ma anche capacità di giocare assieme. Il ritorno della coppia con Sanabria ha funzionato alla perfezione: " C'è sintonia anche fuori dal campo con lui, siamo sudamericani, parliamo la stessa lingua e abbiamo condiviso aspetti della nostra infanzia simili, è bello avere questa intesa spontanea". Più del record personale, Zapata si gode il primato di squadra: "È bello stare in testa alla classifica, siamo umili e sappiamo che è appena la quinta giornata, ma è bello guardarci lassù stasera”.

Sanabria: "A Duvan pagherò minimo un aperitivo"



Non segnava quasi da sei mesi e non giocava titolare dalla prima giornata. Anche per Sanabria è stata una serata da ricordare: “Il mio gol è il risultato del lavoro eseguito in settimana, è venuto bene e allora dobbiamo continuare su questa strada per ottenere qualcosa di importante. Per noi attaccanti è importante segnare, è sempre meglio aiutare con un gol, con una grande prestazione ci reiamo più occasioni possibili per riuscirci. Il velo di Zapata? Il minimo che posso offrirgli è un aperitivo. Primi in classifica? Dobbiamo guardare partita per partita e poi vediamo cosa può arrivare”.