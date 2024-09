Parte bene l'avventura sulla panchina della Roma del nuovo allenatore giallorosso: "Bene pressing e aggressività, i giocatori hanno le capacità per fare il mio tipo di calcio. Ho trovato ragazzi sinceramente dispiaciuti per l'esonero di De Rossi". Su Zalewski: "Spero si trovi una soluzione, servono più alternative in quel ruolo"

Intensità, concentrazione, il giusto atteggiamento: si sono viste le risposte che ci si aspettava e, nonostante le difficoltà "ambientali" di un Olimpico che ha contestato la squadra, la Roma di Ivan Juric ha trovato la sua prima vittoria in campionato . "Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo , mentre nel secondo abbiamo un po' perso le distanze, ma ho visto una bella risposta della squadra", commenta a Sky il nuovo allenatore della Roma. "Dove possiamo arrivare adesso? Bisogna vedere se riusciamo a reggere i ritmi : i giocatori hanno le capacità per fare questo tipo di calcio . Alcuni nuovi sono un po' indietro e vanno inseriti bene: io chiedo nuovi concetti , alcuni li percepiscono subito e altri hanno bisogno di più tempo, ma è normale. Oggi mi è piaciuto tanto il pressing, l'aggressività, il controllo dela partita. E' solo la prima...". E se tra i più fischiati ci sono stati Pellegrini e Cristante , Juric li ha subito "protetti", andando ad abbracciarli all'uscita dal campo quando la contestazione li ha presi di mira: "Ho trovato dei ragazzi estremamente dispiaciuti per l'esonero di De Rossi , erano molto sinceri e l'ho apprezzato tanto perché a volte i giocatori lo nascondono. Si vedeva che erano tristi, che avevano dato tanto e non erano arrivati i risultati. E' importante fare prestazioni così, e anche i giocatori fischiati riusciranno a cambiare la storia ".

Zalewski verso il reintegro

"Abbiamo una rosa numerosa e posso fare dei cambi e vederli tutti nelle prossime due settimane", continua Juric. "Gli esterni? Celik ed El Shaarawy mi sono piaciuti, ora speriamo di recuperare anche Zalewski per avere più opzioni, perché quello è un ruolo dispensioso". E riguardo al polacco finito fuori rosa dopo aver rifiutato diverse offerte di mercato, Juric chiarisce: "Domani farà allenamento con la squadra e spero che la situazione si risolverà in modo positivo per tutti". Infine, sulle dimissioni dell'ad Lina Souloukou: "L'ho saputo via Sky, la notizia è uscita mentre stavo mangiando. Mi è spiaciuto umanamente per lei, è un momento difficile e quando ci sono di mezzo i figli è sempre spiacevole".