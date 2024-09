Dove vedere Monza-Bologna

La partita tra Monza e Bologna, valida per la 5^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 22 settembre alle 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l'opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Bologna

Il prossimo sarà il quinto confronto in Serie A tra Monza e Bologna: bilancio in perfetto equilibrio finora, con un successo per parte e due pareggi nei quattro precedenti tra le due formazioni nel massimo campionato. Dopo aver subito due reti nella prima delle quattro partite giocate contro il Bologna in Serie A, il Monza ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro i rossoblù nel torneo (un successo per 1-0 e due pareggi a reti inviolate): contro nessun’altra squadra i brianzoli hanno registrato un maggior numero di clean sheet in Serie A (tre anche contro la Salernitana). Il Bologna non segna da tre partite consecutive contro il Monza in Serie A: contro nessuna squadra i rossoblù hanno una striscia aperta di match senza reti all’attivo più lunga nel massimo campionato (tre anche contro il Cesena). Inoltre, l’ultima volta che gli emiliani non sono andati a bersaglio per più gare di fila contro una stessa avversaria nel torneo risale al periodo tra settembre 2019 e maggio 2021 (quattro in quel caso, contro il Genoa). Tra le squadre attualmente in Serie A, il Monza è quella che attende la vittoria da più turni di campionato: 13, nei quali ha registrato sei pareggi e sette sconfitte (ultimo successo il 16 marzo 2024 contro il Cagliari, per 1-0 in casa). Il Bologna ha vinto solo due delle ultime 12 partite in Serie A, registrando ben otto pareggi e due sconfitte nel periodo; dall’inizio dello scorso aprile, infatti, i rossoblù sono una delle due formazioni che hanno pareggiato il maggior numero di match nel massimo campionato italiano (otto, appunto, al pari della Juventus).