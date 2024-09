Nei video in testa e qui sotto, l’analisi a Sky Calcio Club del momento della Juventus. Dallo stupore di Marchegiani per il cambio di Vlahovic col Napoli alla considerazione di mercato di Di Canio (“L’anno scorso la Juve aveva 4 punte e non giocava le coppe, quest’anno ha la Champions e il solo Vlahovic…”) che poi ingaggia un dibattito con Costacurta sulle aspettative nei confronti di Thiago Motta

