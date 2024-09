Juve al lavoro, presente Ferrero alla Continassa

La Juve, dopo i due giorni di riposo post Napoli, è tornata a lavorare alla Continassa. Cancelli aperti per giornalisti e 140 tifosi. Allenamento intenso per gli uomini di Thiago Motta, soprattutto dal punto di vista atletico, davanti al presidente Ferrero e ai dirigenti Giuntoli e Calvo. Conceicao si è allenato a parte ma aumentando il ritmo e il suo recupero procede come da programmi. Out invece Milik, mentre si ferma Adzic per un problema muscolare. Ci racconta tutto da Torino Francesco Cosatti